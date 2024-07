🔴Le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh éliminé par un tir de missile à Téhéran

Le chef du bureau politique du Hamas, Isma√Įl Haniyeh, a √©t√© √©limin√© dans la nuit de mardi √† mercredi √† T√©h√©ran, capitale de l'Iran. L'organisation terroriste a officiellement annonc√© sa mort et accus√© Isra√ęl. Selon les rapports, Haniyeh aurait √©t√© √©limin√© vers 02h00 du matin, quelques heures seulement apr√®s qu'un avion de combat a tu√© Fouad Choukr, un haut responsable du Hezbollah, au cŇďur de Beyrouth. Isra√ęl a officiellement revendiqu√© l'√©limination du chef du Hezbollah, mais garde le silence sur l'√©limination de Haniyeh.

KHAMENEI.IR/AFP

Le Hamas a publi√© un communiqu√© d√©plorant la perte de son leader, d√©crivant Haniyeh comme un "martyr" et accusant Isra√ęl d'une "attaque sioniste perfide" sur sa r√©sidence √† T√©h√©ran. Un membre du bureau politique du Hamas, Moussa Abou Marzouk, a menac√© que "l'assassinat du commandant Isma√Įl Haniyeh est un acte l√Ęche qui ne restera pas impuni". Haniyeh, √Ęg√© de 62 ans, se trouvait √† T√©h√©ran pour assister √† la c√©r√©monie d'investiture du nouveau pr√©sident iranien. La veille de sa mort, il avait rencontr√© le guide supr√™me iranien, Ali Khamenei, aux c√īt√©s du leader du Jihad islamique, Ziad Nakhala. Selon les rapports, Haniyeh aurait √©t√© tu√© avec l'un de ses accompagnateurs, Wassim Abou Shaaban par un missile qui aurait vis√© sa chambre dans une r√©sidence mise √† disposition par les Gardiens de la R√©volution iraniens.

AP Photo/Khalil Hamra

N√© dans le camp de r√©fugi√©s de Shati √† Gaza, Haniyeh a gravi les √©chelons du Hamas pour devenir une figure centrale du mouvement. Il a remplac√© Khaled Meshaal en 2017 en tant que chef du bureau politique du Hamas. Auparavant, il avait occup√© le poste de Premier ministre de l'Autorit√© palestinienne. Moussa Abou Marzouk, membre du bureau politique du Hamas, a menac√© en d√©clarant que "l'assassinat du commandant Isma√Įl Haniyeh est un acte l√Ęche qui ne restera pas impuni". Un autre haut responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri, a affirm√© : "Nous menons une guerre ouverte pour la lib√©ration de J√©rusalem et sommes pr√™ts √† payer diff√©rents prix. Le Hamas est une institution et une id√©ologie, et ne sera pas affect√© par la perte de l'un de ses dirigeants." La Maison Blanche a confirm√© √™tre au courant de l'√©limination de Haniyeh, mais n'a pas fourni plus de d√©tails pour le moment.