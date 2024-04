Le Hamas annonce ne pas être en mesure de fournir 40 otages vivants parmi les femmes et les personnes âgées

Le Hamas a affirmé ne pas être en mesure de satisfaire la demande israélienne de libérer 40 otages vivants qui comprendrait les femmes, civiles ou soldates, les personnes âgées ou malades, car il ne "les aurait pas". Le groupe terroriste prétend que pour atteindre ce nombre de 40, première phase d'un hypothétique deal, il devrait libérer des soldats israéliens de sexe masculin, ce qu'il refuse catégoriquement. En outre, le Hamas ne serait disposé à relâcher que moins de 40 otages capturés le 7 octobre dernier. Kan affirme que cette question reste le principal obstacle dans les négociations en cours.

Pour un responsable israélien, le Hamas détiendrait bien ces 40 otages correspondant aux critère israéliens. De son côté, la chaîne d'information Channel 12, qui fait état d'informations similaires, cite un haut responsable diplomatique accusant Yahya Sinwar, chef du Hamas à Gaza, "de traîner constamment les pieds et de s'opposer à un accord". Israël a annoncé samedi que, selon ses informations, 95 otages seraient présumés vivants sur les 133 personnes encore détenues à Gaza.

La libération de 40 otages, femmes et personnes malade ou âgées, est l'une des condition posée par Israël dans la première phase de l'accord, qui aboutirait aussi à un cessez-le-feu de six à huit semaines et à la libération de quelque 700 prisonniers palestiniens.