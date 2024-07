Le Hamas aurait filmé la torture d'otages afin que Ben Gvir améliore les conditions de détention des Palestiniens

Selon le journal britannique "The Telegraph", le Hamas aurait produit des vidéos montrant la torture d'otages israéliens à Gaza pour obtenir de Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, l'amélioration des conditions de détention des prisonniers palestiniens.

Des sources israéliennes ont révélé au journal que dans l'une de ces vidéos, des membres du Hamas s'adressent directement au ministre, exigeant l'amélioration des conditions carcérales des détenus palestiniens. Ben Gvir a répondu au Telegraph qu'il n'était "pas au courant" : "Le Hamas ne m'a envoyé aucune vidéo, et je refuse de marcher à sa propagande. Nous ne devons communiquer avec le Hamas que par la force des armes".

Selon une source officielle israélienne qui contredit le ministre, citée par le Telegraph, après avoir visionné la vidéo, Ben Gvir aurait durci sa position et compliqué encore les conditions de détention des prisonniers, affirmant que les tortures montrées ne faisaient que légitimer sa position : "Même après avoir été averti que sa quête de 'likes' sur les réseaux sociaux causait la souffrance et la torture de nos otages à Gaza, il a souri et dit qu'il continuerait", a déclaré cette source.