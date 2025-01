Le Hamas aurait recruté jusqu'à 15 000 nouveaux terroristes depuis le début du conflit

Le Hamas aurait recruté entre 10 000 et 15 000 nouveaux membres depuis le début de la guerre contre Israël, révèlent deux sources parlementaires américaines citant des rapports des services de renseignement. Ces chiffres, qui n'avaient pas été rendus publics jusqu'alors, correspondraient au nombre de combattants tués durant la même période. "À chaque fois qu'Israël achève ses opérations militaires et se retire, les militants du Hamas se regroupent et réémergent car il n'y a rien d'autre pour combler le vide", avait déclaré l'ancien secrétaire d'État Antony Blinken le 14 janvier. Les estimations israéliennes évoquent environ 20 000 terroristes tués à Gaza.

Le porte-parole de la branche armée du Hamas, Abou Ubaida, avait confirmé en juillet le recrutement de "milliers" de nouveaux combattants. Selon les sources américaines, bien que nombreuses, ces nouvelles recrues sont jeunes et peu entraînées, principalement affectées à des missions de sécurité basiques.

Avant le 7 octobre 2023, le Hamas comptait entre 20 000 et 25 000 combattants selon les données officielles américaines. L'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danon, a minimisé la menace : "Même s'ils recrutent des jeunes, ils n'ont ni les armes ni les installations d'entraînement. Oui, vous pouvez inciter ces jeunes contre Israël, mais ils ne peuvent pas devenir des terroristes car vous ne pouvez pas les équiper d'armes ou de roquettes."

Dans son discours de démission mardi, le chef d'état-major israélien Herzi Halevi a reconnu que si le Hamas avait été "sévèrement endommagé" et que la plupart de ses commandants militaires avaient été tués, l'organisation n'avait pas été éliminée et que Tsahal continuerait à la combattre.