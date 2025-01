Le Hamas confirme l'élimination de Mohammed Deif par Israël six mois après sa mort

Le Hamas a confirmé la mort de Mohammed Deif, chef de son aile militaire et l'un des cerveaux présumés de l'attaque du 7 octobre, six mois après qu'Israël ait annoncé qu'il avait été éliminé lors d'une frappe aérienne à Gaza, a rapporté l'Associated Press vendredi.

Les chaînes de télévision arabes ont même interrompu la diffusion en direct de la libération des prisonniers palestiniens pour retransmettre une conférence de presse donnée par Abu Obeida, porte-parole de la branche armée du Hamas, qui a confirmé la mort de Deif.

Israel Defense Forces

Il s'agit de la première déclaration du Hamas sur Deif depuis que l'armée israélienne a annoncé, en août dernier, qu'il avait été tué dans le sud de la bande de Gaza le mois précédent. Le Hamas a également confirmé la mort de quatre autres membres. Les autres dirigeants militants dont la mort a été confirmée par le Hamas sont les suivants : Marwan Issa, commandant en second de Deif, qui a également contribué à l'organisation de l'assaut du 7 octobre contre le sud d'Israël, et Rafaa Salameh, commandant du Hamas dans la ville méridionale de Khan Younès. Israël avait annoncé leur mort lors de frappes ciblées l'année dernière.

Pendant des années, Deif a figuré en tête de liste des personnes les plus recherchées par Israël et a survécu à une série de tentatives d'élimination israéliennes, bien qu'il n'ait pas montré son visage en public pendant des décennies. Mohammed Deif était considéré comme une icône parmi les terroristes du Hamas et particulièrement difficile à remplacer. Mais Israël a déjà éliminé de hauts dirigeants du Hamas par le passé, ce qui n'a pas empêché le groupe terroristes de continuer à combattre Israël.