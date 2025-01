Le Hamas confirme que la prochaine libération d'otages aura lieu samedi

Le Hamas a publié lundi soir un communiqué officiel confirmant que la prochaine phase de libération d'otages aura lieu samedi, et non dimanche comme précédemment rapporté. Cette clarification fait suite à des informations selon lesquelles le Hamas aurait retardé la libération jusqu'à dimanche, en réaction à un prétendu retard d'Israël dans la libération de prisonniers ce dimanche.

Suite à la libération de Romi Gonen, Emily Damari et Doron Steinbrecher, 94 otages demeurent aux mains du Hamas. Parmi eux se trouvent sept femmes : les civiles Arbel Yehoud et Shiri Bibas, ainsi que les soldates Karina Ariev, Daniella Gilboa, Liri Albag, Agam Berger et Naama Levy. Au cours des 41 prochains jours, 30 otages supplémentaires devraient être libérés.

La prochaine libération, prévue samedi, concernera quatre otages, dont certains seront des militaires. Le sort de Shiri Bibas et de ses enfants Kfir et Ariel reste incertain quant à la phase de leur libération. Les noms des otages devant être libérés lors de chaque phase seront communiqués la veille.

Au 42e jour de l'accord, 14 otages devraient être libérés. Les négociations concernant les phases suivantes de l'accord doivent débuter au 16e jour. Après la première phase, qui verra la libération de 33 otages au total, 64 personnes resteront captives du Hamas.

En échange des 33 otages de cette première phase, Israël devrait libérer près de 2 000 prisonniers palestiniens, dont 1 000 Gazaouis capturés à Gaza après le 7 octobre 2023 et non impliqués dans le massacre du Hamas, ainsi qu'environ 290 terroristes condamnés à la prison à perpétuité.