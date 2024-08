Le Hamas envisagerait des attaques contre des Israéliens à l'étranger pour venger Haniyeh

Le Hamas aurait pris la décision stratégique de mener des attaques contre des Israéliens à l'étranger, selon des sources palestiniennes citées par la chaîne N12. Cette décision aurait été prise deux jours après l'élimination du leader du groupe, Ismail Haniyeh, à Téhéran le mois dernier, une opération attribuée à Israël bien que ce dernier n'en ait pas revendiqué la responsabilité. Ce changement de tactique serait en partie dû à la capacité réduite du Hamas à lancer des attaques depuis Gaza après dix mois de guerre. Le rapport ne précise pas si cette campagne d'assassinats viserait des civils israéliens, comme des touristes, ou des officiels.

"Le Hamas n'a cessé de travailler pour étendre ses opérations meurtrières à l'Europe, constituant ainsi une menace pour la sécurité intérieure de ces pays", avait déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou en décembre, après l'arrestation de membres présumés d'un réseau Hamas au Danemark, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Par ailleurs, des sources palestiniennes non confirmées ont identifié l'auteur de la tentative d'attentat suicide à Tel Aviv dimanche dernier comme étant Jaafar Mona, originaire de Naplouse en Cisjordanie.

Le Conseil national de sécurité israélien a récemment mis en garde les Israéliens contre les voyages dans une quarantaine de pays considérés comme présentant un niveau de menace modéré ou élevé. "Il est possible que [l'Iran et ses alliés] ripostent contre des cibles israéliennes/juives à l'étranger, telles que des ambassades, des synagogues, des centres communautaires juifs, etc.", a averti le conseil.

Le Hamas, qui a déclenché la guerre actuelle par son attaque du 7 octobre 2023 contre Israël, n'a jamais réussi à mener une attaque à l'étranger depuis sa création en 1987, bien que plusieurs complots terroristes déjoués à l'étranger soient soupçonnés d'être liés au groupe.