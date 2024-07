Le Hamas est confronté à une contestation croissante des habitants de Gaza mais garde la confiance de la majorité

Les critiques des Gazaouis envers le Hamas s'intensifient à mesure que la guerre se poursuit, selon la BBC, qui a publié une vidéo d'un homme blessé lors de l'opération israélienne de sauvetage des quatre otages : "Je suis l'un d'entre vous, mais vous êtes des lâches. Nous aurions pu éviter cette attaque !", lance-t-il aux habitants.

Les critiques de la population se sont intensifiées après l’opération Arnon qui a permis le sauvetage de Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov et Shlomi Ziv, kidnappés le 7 octobre au festival de musique Nova. La population de Gaza reproche de plus en plus au Hamas le fait de cacher des otages au milieu des civils et dans des zones densément peuplées, les mettant ainsi en danger.

Courtesy

Des Gazaouis ont déclaré entendre de plus en plus souvent dans la rue des malédictions et des insultes envers les dirigeants du Hamas, certains allant même jusqu’à donner le nom de Yahya Sinwar à leurs animaux, en particulier les ânes. "Les gens disent des choses comme 'le Hamas nous a détruits' ou demandent même à Dieu de leur ôter la vie", s’est lamenté l'un d'eux.

"Le Hamas a négligé la population en ne construisant pas d'abris sûrs et en ne stockant pas suffisamment de nourriture, de carburant et de fournitures médicales", a déploré un autre qui regrette que l'organisation se soit si bien préparé à l'attaque du 7 octobre sans pour autant se soucier des conséquences. "Si ma famille et moi survivons à cette guerre, je quitterai Gaza à la première occasion", a-t-il assuré.

AP Photo/Ismael Abu Dayyah

Le radiodiffuseur public britannique a néanmoins souligné que, malgré l’augmentation des critiques, l’opinion publique dans le territoire palestinien reste largement favorable au Hamas, la majorité accusant Israël d’être responsable de leur situation.