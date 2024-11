Le Hamas exécute 20 Gazaouis accusés de "vol d'aide humanitaire"

Des sources opposées au Hamas à Gaza ont rapporté lundi que le mouvement islamiste a ouvert le feu sur plusieurs Gazaouis, faisant 20 morts et de nombreux blessés. Selon ces sources, les blessés ont été transportés à l'hôpital européen de Khan Younès, suggérant que l'incident s'est déroulé dans cette zone de la bande de Gaza. Le ministère de l'Intérieur du Hamas a déclaré à sa chaîne Al-Aqsa avoir "mené une opération" contre des voleurs d'aide humanitaire. "Cette opération n'est qu'une petite partie d'une série d'opérations sécuritaires élargies planifiées à l'avance, qui cibleront tous ceux impliqués dans le vol des camions d'aide", ont précisé les sources.

"Le mécanisme de sécurité du Hamas punira d'une main de fer quiconque aidera les voleurs", ont-elles ajouté, affirmant détenir "des enregistrements de conversations entre les voleurs et les forces de Tsahal", accusant l'armée israélienne et le Shin Bet de leur fournir une "protection sécuritaire".

Le comité de suivi des factions nationales et islamiques à Gaza, un organe affilié au Hamas, a salué cette initiative, condamnant ceux qui "complètent les actions d'Israël en assiégeant notre peuple et en affamant les enfants, les femmes et les personnes âgées". Un haut responsable de l'UNRWA a révélé à Reuters qu'un convoi de 109 camions d'aide humanitaire a été violemment pillé le 16 novembre après son entrée à Gaza, entraînant la perte de 98 véhicules.

Parallèlement, des sources palestiniennes dénoncent les pratiques des boulangeries de Gaza, accusées de vendre du pain à des prix dix fois supérieurs au marché noir. Des déplacés dormiraient devant les boulangeries sans pouvoir acheter de pain en raison des prix exorbitants. Une vidéo montre notamment les propriétaires présumés de la boulangerie al-Qalaa à Khan Younès frappant un groupe de déplacés.

Un rapport interne de l'ONU, dévoilé par le Washington Post, affirme que la majorité des pillages se produisent dans les zones sous contrôle israélien. L'armée israélienne a rejeté ces accusations, assurant œuvrer pour faciliter l'acheminement de l'aide.