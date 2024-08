Le Hamas exige la libération de Marwan Barghouti dans le cadre des négociations d'otages

Selon des informations rapportées par Sky News Arabia, le Hamas aurait demandé la libération de Marwan Barghouti, figure importante du Fatah et leader emprisonné de l'Intifada, dans la première phase d'un éventuel accord de cessez-le-feu et de libération d'otages avec Israël. Barghouti, 64 ans, purge actuellement cinq peines de prison à perpétuité en Israël pour son implication dans trois attaques terroristes ayant tué cinq Israéliens durant la Seconde Intifada. Il est considéré comme l'un des principaux candidats potentiels à la succession de Mahmoud Abbas à la tête de l'Autorité palestinienne.

Le Hamas, qui comprend qu'il ne pourra pas revenir au pouvoir à Gaza, verrait en Barghouti un allié potentiel pour diriger la bande de Gaza selon ses intérêts. Les médiateurs, dont les États-Unis, auraient accepté cette demande si un accord final venait à être conclu.

Par ailleurs, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé qu'une délégation israélienne participera aux négociations sur un cessez-le-feu et la libération des otages le 15 août. Cette annonce fait suite à un appel conjoint des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar pour la reprise des pourparlers la semaine prochaine. Les trois pays médiateurs ont déclaré être prêts à présenter une proposition finale aux deux parties, seuls les détails de mise en œuvre restant à définir. Le Forum des familles des otages et disparus a salué cette initiative, appelant le gouvernement israélien à "faire preuve de leadership" pour finaliser un accord.

On estime que 111 des 251 otages enlevés par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre sont toujours détenus à Gaza, dont 39 confirmés morts par l'armée israélienne. Le Hamas détient également deux civils israéliens entrés à Gaza en 2014 et 2015, ainsi que les corps de deux soldats tués en 2014.