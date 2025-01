Le Hamas intensifie ses activités terroristes à l'international face à ses difficultés à Gaza

Alors que la guerre à Gaza entre dans son quinzième mois, Israël exprime une inquiétude croissante face aux tentatives du Hamas et du Jihad islamique de perpétrer des attentats contre des cibles israéliennes et juives à l'étranger. Un haut responsable israélien a révélé mardi que le Hamas, frustré par la situation à Gaza, cherche désormais à obtenir des "succès" sur d'autres fronts.

La menace se manifeste également en Judée-Samarie, où l'Iran finance et dirige des activités terroristes, acheminant d'importantes quantités d'armes via la Jordanie. L'implantation des membres du Hamas et du Jihad islamique en Syrie suscite particulièrement l'inquiétude des autorités israéliennes. "Environ 2 000 membres du Hamas et 7 000 membres du Jihad islamique profitent du chaos créé suite au coup d'État des rebelles et à la chute du régime Assad", précise le responsable.

En janvier 2024, le Mossad et le Shin Bet ont dévoilé l'identité de plusieurs opérateurs du Hamas dans différents pays européens, suite à une opération d'arrestation menée un mois plus tôt. Le 14 décembre 2023, les autorités danoises et allemandes avaient annoncé l'arrestation de suspects à travers l'Europe, accusés de préparer des attentats contre des cibles israéliennes, juives et occidentales.

Une déclaration conjointe du bureau du Premier ministre, du Mossad et du Shin Bet a révélé que le Hamas avait acquis des drones et activé des organisations criminelles en Europe pour cibler des Israéliens et des Juifs. "Un tableau complet de l'activité terroriste du Hamas a été mis au jour, incluant des détails sur les infrastructures, les opérateurs et les cibles", indique le communiqué.

Concernant la Syrie, Israël maintient un canal de communication indirect avec les nouveaux dirigeants, tout en restant sceptique face aux "messages modérés" du leader rebelle Al-Julani. "Ne soyez pas dupes. Après avoir stabilisé la Syrie, ils se tourneront vers Israël", met en garde le haut responsable.