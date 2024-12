Le Hamas "plus proche que jamais" d'un accord sur les otages

Des sources israéliennes et étrangères impliquées dans les négociations ont déclaré à Kan News que "le Hamas est plus proche que jamais d'un accord, et recherche un cessez-le-feu, même temporaire". Le groupe terroriste se sentirait isolé après l'accord de cessez-le-feu au Liban et les coups portés au Hezbollah, ainsi que sous la pression des médiateurs suite au changement de gouvernement aux États-Unis. L'accord actuellement au cœur des discussions prévoit la libération de femmes, de blessés, de personnes âgées et de malades, qualifiés d'"humanitaires". Une source du Hamas a indiqué au journal pro-qatari "Al-Arabi Al-Jadid" qu'une délégation de l'organisation devrait arriver au Caire dimanche, après que les dirigeants du groupe ont tenu des discussions avec les responsables qataris et turcs.

Le Hamas a diffusé samedi une vidéo de l'otage Matan Tzangauker. Dans l'enregistrement, Matan s'adresse au Premier ministre Benjamin Netanyahou, déclarant : "Ne nous abandonnez pas, nous sommes toujours en vie et voulons rentrer sains et saufs".

Le journal pro-saoudien A-Sharq Al-Awsat a rapporté ce matin, citant des sources palestiniennes, que le Hamas a commencé à prendre des mesures pour vérifier le nombre d'otages israéliens vivants détenus par l'organisation et d'autres groupes terroristes à Gaza. Les dirigeants du Hamas auraient contacté plusieurs de ces groupes détenant des otages en vue d'un possible accord imminent.

Hier, Kan News révélait qu'un haut responsable de l'équipe de négociation avait rencontré cette semaine des familles d'otages, leur précisant que l'échelon politique refuse de discuter de la fin de la guerre à Gaza. Les familles ont exprimé leur pessimisme, craignant que l'insistance israélienne à poursuivre la guerre n'empêche le Hamas d'accepter un accord global.

Sur les 251 civils et soldats enlevés lors de l'attaque terroriste du 7 octobre, s'ajoutant aux quatre citoyens et soldats kidnappés par le Hamas durant la dernière décennie, 117 otages ont été libérés vivants. 74 ont été assassinés ou tués, 38 corps ont été restitués pour être enterrés en Israël - 100 personnes sont toujours en captivité.