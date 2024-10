Le Hamas promet de poursuivre la lutte et de chercher la fin de la guerre à Gaza

Khaled Masha'al, leader du Hamas à l'étranger, a réaffirmé la détermination du groupe terroriste à poursuivre son combat contre Israël, malgré l'élimination récente de Yahya Sinwar. Lors d'un discours prononcé à Istanbul, en Turquie, Masha'al a déclaré : "Le Hamas continuera à être fidèle à sa voie, à celle des martyrs, à ses principes, ses valeurs et sa stratégie dans son leadership et sa lutte, et n'abandonnera pas son héritage."

Masha'al a également promis que le Hamas travaillerait à mettre fin à la guerre à Gaza. "La direction du Hamas continuera à œuvrer pour mettre fin à l'agression," a-t-il affirmé. S'adressant directement aux résidents de Gaza, il a ajouté : "Nous travaillerons à vous libérer de cette injustice, à mettre fin à l'agression et aux massacres, par tous les moyens à notre disposition - par la force, et avec une volonté dans les négociations, nous explorerons toutes les options, et nous serons ouverts à toute solution qui garantira nos droits et mettra fin à l'injustice envers vous, à l'agression, et aboutira au retrait de l'occupation de notre terre."

Le leader du Hamas a également souligné la stratégie à long terme du groupe : "Lorsque le Hamas a brandi le drapeau du jihad aux côtés de ses frères dans les forces de résistance, il est resté fidèle à sa stratégie sur cette voie, jusqu'à ce qu'il récupère la terre et purifie Jérusalem et les lieux saints du christianisme et de l'islam."