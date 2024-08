Le Hamas refuse de participer au sommet pour un cessez-le-feu, Israël reste optimiste

Le Hamas a annoncé dimanche qu'il ne participerait pas au sommet prévu cette semaine pour négocier un cessez-le-feu à Gaza. Le groupe terroriste affirme que de nouvelles négociations ne feraient que prolonger la guerre et légitimer les actions d'Israël. Malgré cette déclaration, les négociateurs israéliens ne semblent pas particulièrement inquiets. Ils interprètent cette annonce comme une tactique du Hamas pour gagner en influence avant les pourparlers. Les experts s'attendent à ce que la guerre psychologique se poursuive jusqu'au sommet, prévu jeudi à Doha ou au Caire.

Un responsable du Hamas, Osama Hamdan, a déclaré à la chaîne Al-Manar du Hezbollah : "Nous sommes prêts à mettre en œuvre immédiatement les idées présentées par les médiateurs. Il est inacceptable de donner plus de temps à l'ennemi."

Israël a récemment envoyé un document de clarification aux médiateurs, qui l'ont transmis au Hamas. Les deux parties travaillent maintenant sans relâche pour combler les écarts sur des questions cruciales telles que le statut de la route de Philadelphi, le passage de Rafah, les mouvements de troupes et le cessez-le-feu.

L'État hébreu insiste sur la libération de 33 otages spécifiques et maintient son droit de veto sur la liste des prisonniers palestiniens qui seraient libérés en échange. Le Hamas, de son côté, demande plus de flexibilité dans le choix des prisonniers à libérer.

Avant l'annonce du Hamas, les responsables israéliens estimaient qu'il existait une opportunité rare de parvenir à un accord. Ils considèrent cette période comme une fenêtre critique pouvant mener à un résultat souhaitable pour toutes les parties impliquées.

Un haut responsable de la sécurité israélienne a déclaré : "C'est la première et la dernière opportunité, et c'est maintenant. Nous pouvons parvenir à un accord. C'est notre dernière chance de ramener les otages vivants." Le directeur de la CIA, Bill Burns, et l'envoyé spécial du président Biden, Brett McGurk, devraient arriver dans la région d'ici jeudi, probablement en visitant Israël avant de se rendre au sommet à Doha ou au Caire.