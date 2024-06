Le Hamas rejette la dernière proposition d'accord pour la libération des otages, selon un média saoudien

Le Hamas a rejeté la proposition d'accord pour la libération d'otages, selon un média saoudien généralement bien informé. D'après un mémorandum distribué aux différentes factions palestiniennes, l'organisation terroriste juge la proposition qui lui a été soumise par Israël comme trop différente de celle présentée par Joe Biden, notamment sur la question d'un cessez-le-feu total. Alors que le président américain avait indiqué que des négociations auraient lieu entre la première et la seconde phase de libération des otages afin de parvenir à un arrêt définitif des combats, le Hamas estime ne pas avoir de garanties suffisantes que l'Etat hébreu acceptera effectivement un cessez-le-feu accompagné du retrait de ses troupes.

"Après avoir examiné le contenu de la proposition israélienne, il est devenu clair qu'il s'agit d'une esquisse qui ne pose pas les bonnes bases pour l'accord souhaité, car elle ne garantit pas un cessez-le-feu permanent mais seulement temporaire", peut-on lire dans la note. "L'accord est construit de façon à ce que l'agression cesse temporairement. Les troupes resteront sur le territoire de la bande de Gaza, si bien que la guerre d'extermination contre notre peuple reprendra dès que l'occupation aura récupéré les otages."

"Lorsque le président Biden a prononcé son discours, le mouvement a salué ses paroles, car elles fournissent les bases nécessaires pour parvenir à un accord conduisant à un cessez-le-feu permanent, au retrait de l'armée d'occupation de la bande de Gaza, au retour des déplacés, à la réhabilitation du territoire et à un échange de prisonniers. Le mouvement n'a pas hésité à annoncer immédiatement sa position positive concernant ces déclarations, car elles s'inscrivent dans les grandes lignes du 6 mai et contiennent les éléments les plus nécessaires, c'est-à-dire un cessez-le-feu permanent et le retrait complet des troupes de la bande de Gaza", ajoute le Hamas dans le memorandum.

Mercredi, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a pareillement déclaré que l'organisation terroriste était prête à discuter de manière "sérieuse et positive" de tout accord basé sur la fin complète de la guerre et le retrait israélien de la bande de Gaza.

Tenant compte de cette réponse négative du Hamas, le cabinet de guerre israélien a annulé sa réunion prévue ce jeudi. Il s'agit de la sixième tentative d'accord qui échoue depuis la trêve conclue fin novembre qui a permis la libération de 120 otages.

L'administration Biden continue de son côté à exercer des pressions afin qu'un accord soit conclu. Le chef de la CIA, Bill Burns, se trouve actuellement à Doha, la capitale du Qatar, tandis que l'envoyé spécial du président pour la région, Brett McGurk, a atterri hier en Égypte.