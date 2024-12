"Le Hamas se rend compte que la cavalerie n'arrivera pas" et doit accepter le cessez-le-feu, déclare Blinken

Le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré lors d'une interview accordée jeudi à Bloomberg, qu'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas pourrait logiquement avoir lieu. "Je le dis avec toute la prudence qui s'impose, car nous avons déjà été très proches d'un tel accord", a-t-il nuancé. "Mais ce qui a changé est ceci : le Hamas sait que la cavalerie ne viendra pas à sa rescousse", a poursuivi Blinken. "Pendant des mois et des mois, il (le Hamas) a espéré une guerre plus large avec le Hezbollah, avec l'Iran, avec des groupes alignés sur l'Iran, qui viendraient créer plus de problèmes à Israël sur d'autres fronts et aideraient le Hamas à perdurer", a-t-il expliqué.

"Nous savons maintenant que c'est un échec, ils savent que c'est un échec, grâce au travail très important qui a été fait avec nous et avec d'autres pour faire face aux attaques iraniennes sans précédent contre Israël, pour faire face au Hezbollah, et je pense que cela a concentré les esprits au sein du Hamas sur la nécessité de conclure cet accord", a estimé le secrétaire d'État.

IDF spokesperson's unit

Antony Blinken a également souligné la difficulté des négociations et déclaré que l'accord "peut encore évoluer dans l'autre sens", tout en soulignant les efforts déployés par les États-Unis pour parvenir à des résultats. "La question fondamentale qui se pose actuellement est la suivante : le Hamas est-il enfin prêt à dire oui ?". "Si c'est le cas, nous récupérons les otages. Nous obtenons un cessez-le-feu. Nous obtenons une amélioration immédiate et spectaculaire de la vie des enfants, des femmes et des hommes palestiniens qui sont pris dans ces horribles tirs croisés depuis le 7 octobre", a-t-il espéré. "S'ils prétendent vraiment se soucier du peuple palestinien, ils diront oui et le feront maintenant".

Au sujet de l'aide humanitaire à Gaza, le chef de la diplomatie américaine a déclaré que les États-Unis avaient tenté de faire plusieurs choses quotidiennement depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. "Tout d'abord, se tenir résolument aux côtés d'Israël pour essayer de faire en sorte que le 7 octobre ne se reproduise jamais", a-t-il assuré. "Deuxièmement, empêcher que cette guerre ne s'étende, car si cela se produisait, si d'autres fronts s'ouvraient, que ce soit avec l'Iran, le Hezbollah ou d'autres groupes, il y aurait plus de morts, plus de destructions, et cela prolongerait probablement ce qui se passe dans la bande de Gaza. Troisièmement, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que les habitants de Gaza reçoivent l'aide dont ils ont besoin, qu'ils bénéficient de la protection dont ils ont besoin".

Miriam Alster/Flash90

"Dans la plupart des autres conflits, les gens peuvent devenir des réfugiés. Ce n'est pas une bonne chose, mais c'est mieux que d'être pris au milieu d'une guerre féroce. De plus, dans le cas du Hamas, l'ennemi est totalement imbriqué dans la population civile, vivant dans et sous les bâtiments, immeubles d'habitation, écoles, mosquées, hôpitaux ", a noté Blinken. "La meilleure façon de répondre aux besoins de la population serait de mettre fin au conflit, d'obtenir un cessez-le-feu et de ramener les otages chez eux", a-t-il ajouté.

Il a conclu en affirmant que l'administration Biden avait accompli un travail considérable pour poursuivre les accords d'Abraham et qu'elle souhaitait que la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite soit la prochaine étape. Ce travail est "prêt à être transmis à la nouvelle administration qui, espérons le, poursuivra sur cette lancée".