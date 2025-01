Le Hamas "célèbre" 2025 avec des tirs de roquettes sur Netivot

Les sirènes d'alerte ont retenti à minuit mercredi, marquant le début de 2025, à Netivot et dans les zones environnantes. Selon le porte-parole de Tsahal, deux projectiles ont été identifiés traversant la bande de Gaza centrale vers le territoire israélien. "Un projectile a été intercepté avec succès et le second est tombé dans une zone non habitée", précise le communiqué militaire. Le Hamas a revendiqué ces tirs de roquettes qui n'ont fait aucune victime. Cette attaque fait suite à un incident similaire survenu mardi après-midi, vers 12h20, lorsque les sirènes avaient déjà retenti dans les communautés proches de la bande de Gaza. Un projectile avait alors été lancé depuis le sud de Gaza, provoquant le déploiement du système de défense anti-aérien.

Plus tôt dans la journée de mardi, Tsahal a annoncé une frappe ciblée basée sur des renseignements, éliminant Abd al-Hadi Sabah, un commandant de peloton Nukhba du bataillon Khan Yunis Ouest. Le terroriste opérait depuis un abri situé dans la zone humanitaire de Khan Yunis.

"Abd al-Hadi Sabah était l'un des leaders de l'infiltration du kibboutz Nir Oz lors du massacre meurtrier du 7 octobre", a déclaré l'armée israélienne. "Tout au long de la guerre, Sabah a dirigé et mené de nombreuses attaques terroristes contre les troupes de Tsahal." L'armée israélienne souligne que "de nombreuses mesures ont été prises pour minimiser les dommages aux civils avant la frappe, notamment l'utilisation de munitions précises, le renseignement et la surveillance aérienne."