Le Hezbollah publie une nouvelle vidéo qui prouve qu'il surveille des sites sensibles dans le nord d'Israël

L'organisation terroriste Hezbollah a publié aujourd'hui (mardi) une seconde vidéo filmée par un drone d'espionnage, appelé "Duchifat" en hébreu. Dans ce film - qui dure près de 10 minutes, sont observés différents sites sensibles du nord d'Israël. Des sources de Tsahal estiment que les images du drone du Hezbollah publiées ne datent pas d'aujourd'hui.

La première vidéo du Hezbollah, diffusée en juin, montrait des images saisies de l'entreprise de défense Refael dans le nord, de postes de contrôle et de la baie de Haïfa. Des sources avaient alors expliqué à i24NEWS qu'il était possible que cette première vidéo ait été tournée par un drone infiltré en Israël quelques jours plus tôt, lorsque des alarmes avaient été entendues dans le ciel de Haïfa - et ensuite identifiées comme des fausses alarmes par le porte-parole de l'armée.

"D'après la qualité des images, il semble qu'il s'agisse d'un simple drone. Les drones d'aujourd'hui ont une très bonne résolution et peuvent atteindre ces hauteurs. Un missile de Hezbollah venant d'une telle distance aurait été détecté et intercepté en moins de 9 minutes", analyse un spécialiste. Selon lui, l'envoi du drone a été opéré par un individu sur le territoire israélien et est une opération "simple".