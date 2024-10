Le Hezbollah annonce une escalade dans son conflit avec Israël

Le Hezbollah a déclaré jeudi soir son intention d'intensifier ses opérations militaires contre Israël. Dans un communiqué diffusé sur Telegram, l'organisation chiite libanaise a annoncé "le passage à une nouvelle phase d'escalade dans la confrontation avec l'ennemi israélien". Le parti, qualifiant ses actions de "résistance islamique", promet que "les développements et les événements seront annoncés dans les jours à venir". Cette décision fait suite à ce que le Hezbollah décrit comme "des directives du commandement de la résistance".

L'organisation terroriste affirme avoir déjà infligé "d'énormes pertes à l'armée israélienne en termes d'équipement et de personnel, sur les lignes de confrontation du front sud du Liban jusqu'aux zones où elle est présente en profondeur dans la Palestine occupée".

Face à cette menace, le Hezbollah rapporte une mobilisation israélienne conséquente : "Depuis le début des opérations terrestres, l'armée israélienne a mobilisé cinq brigades militaires comptant plus de 70 000 officiers et soldats, ainsi que des centaines de chars et de véhicules militaires." En réponse, le parti chiite assure que "des centaines de combattants de la résistance islamique étaient pleinement préparés et prêts à faire face à toute incursion terrestre israélienne vers les villages du sud du Liban".

Le communiqué fait également état d'une intensification récente des hostilités, mentionnant que "le début de cette semaine a vu une intensification des affrontements héroïques menés par les combattants de la résistance islamique contre les soldats de l'ennemi israélien". Le Hezbollah revendique par ailleurs l'utilisation "pour la première fois" de missiles à guidage de précision contre les forces israéliennes.