Le Hezbollah craint des dispositifs d'écoute laissés par Tsahal au Liban

Le site d'information libanais LBCI a rapporté lundi que le Hezbollah accuse Tsahal d'avoir dissimulé des dispositifs d'écoute à travers le Liban, dans une tentative présumée de saper les relations entre l'organisation terroriste et l'armée libanaise, tout en ralentissant le processus de retrait conformément à l'accord de cessez-le-feu. Selon des sources sécuritaires citées par le média, "Israël tente de justifier ses méthodes et sa progression hors de la zone frontalière en perturbant la coopération du Hezbollah avec l'armée libanaise concernant l'évacuation des infrastructures militaires et la remise des dépôts d'armes dans la région sud du Litani."

"Les sources n'excluent pas les informations faisant état de l'installation de dispositifs d'écoute par l'armée israélienne, particulièrement dans la zone où elle est entrée il y a quelques jours dans la vallée de Houjair et la vallée de Saluki", précise le rapport.

Ces révélations surviennent dans un contexte de craintes croissantes d'un effondrement du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, entré en vigueur il y a un peu plus d'un mois. L'accord prévoit notamment le retrait des forces armées au-delà du fleuve Litani et l'engagement d'Israël à retirer ses forces du territoire libanais dans les 60 jours suivant la signature.

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 27 novembre, les deux parties s'accusent mutuellement de violations. Des rapports israéliens font état de tentatives de terroristes du Hezbollah de retourner dans le sud du Liban et de lancer des roquettes vers Israël pour compromettre l'accord. En réponse, Tsahal a mené des frappes contre des cellules terroristes et diverses infrastructures dans le sud du Liban, justifiant ces actions comme des réponses aux tirs et aux violations du cessez-le-feu.