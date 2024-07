Le Hezbollah, en état d'alerte maximale par craintes de représailles israéliennes, évacue ses postes clés au Sud et à l'Est du Liban

Après la mort de 12 enfants et adolescents à Majdal Shams dans le nord d'Israël samedi, le Hezbollah évacue ses installations stratégiques dans le sud et l'est du Liban, anticipant une possible riposte israélienne.

AP Photo/Amr Nabil

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, a appelé les États-Unis à inciter Israël à la retenue, tout en révélant que Washington avait demandé à Beyrouth de transmettre un message similaire au Hezbollah. Il a averti qu'une réaction israélienne disproportionnée pourrait déclencher un conflit régional.

Des sources sécuritaires confirment que le Hezbollah est en alerte maximale. Un de ses hauts responsables, Mohammed Raad, a menacé : "Israël courra à sa perte s'il décide d'une guerre totale contre le Liban".

Malgré les démentis du Hezbollah, Israël affirme avoir la preuve que le tir de roquette iranienne Falaq-1 provenait bien du sud Liban. Les États-Unis soutiennent cette version, le secrétaire d'État Antony Blinken déclarant : "Tous les indices pointent vers le Hezbollah". Il a réaffirmé le droit d'Israël à l'autodéfense tout en appelant à la désescalade. Des sources du renseignement américain, citées par l'AP, confirment la responsabilité du Hezbollah mais s'interrogent sur l'intentionnalité de la frappe sur le terrain de football, évoquant une possible erreur de ciblage.