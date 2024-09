Le journaliste gazaoui qui avait filmé l'enlèvement des Bibas s'est enfui en Égypte

Muthana Najjar, le journaliste gazaoui qui avait accompagné les terroristes du Hamas et du Jihad islamique lors de leur incursion dans le kibboutz Nir Oz le 7 octobre, a réussi à fuir secrètement la bande de Gaza pour l'Égypte via le passage de Rafah, a révélé mardi soir par la chaîne publique israélienne Kan 11. Najjar s'est échappé de Gaza peu de temps avant qu'Israël ne prenne le contrôle de l'axe Philadelphie. Il est celui qui avait filmé l'enlèvement de Shiri Bibas et de ses enfants Kfir et Ariel depuis le kibboutz vers Gaza, tout en diffusant l'événement en direct pour les habitants de Gaza.

Quatre jours après le début de la guerre, Israël a détruit sa maison à Khan Younès par une frappe aérienne. Il n'a pas été blessé et était depuis considéré comme recherché. C'est l'organisation du Jihad islamique, à laquelle Najjar est affilié, qui a organisé son autorisation de passage avec les Égyptiens. Najjar a caché sa fuite en Égypte et continue à se comporter dans ses reportages sur les réseaux sociaux comme s'il était toujours dans la bande de Gaza.

En février, les services de sécurité israéliens avaient protesté auprès de leurs homologues égyptiens à qui ils reprochaient d'avoir permis à Ismail Abu Omar, un "journaliste" d'Al Jazeera et membre du Hamas, de quitter Gaza via le passage de Rafah pour se rendre au Qatar. Abu Omar avait également accompagné les terroristes du Hamas le 7 octobre et s'était filmé près du kibboutz Nir Oz. Il occupait un poste militaire dans l'organisation. Le porte-parole de Tsahal en arabe, Avichay Adraee, a révélé qu'Abu Omar était "commandant adjoint d'une compagnie du bataillon Est de Khan Younès du Hamas".