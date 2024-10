Le Los Angeles Times renonce à soutenir Harris en raison de son soutien présumé à Israël

Le Los Angeles Times renonce à soutenir Kamala Harris pour la présidentielle américaine. Cette décision surprenante a été expliquée par Nikan Soon-Shiong, la fille du propriétaire du journal : le soutien de la vice-présidente à Israël dans le conflit actuel serait la raison de ce revirement. "Il y a beaucoup de confusion concernant la décision du LA Times de ne pas soutenir de candidat à la présidence", a écrit Nikan Soon-Shiong sur X, avant d'expliquer que la vice-présidente "supervise une guerre contre des enfants" à Gaza. "Pour moi, le génocide est une ligne rouge", a-t-elle ajouté.

https://x.com/i/web/status/1849671252052439145 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un entretien au New York Times, la militante pro-palestinienne a précisé : "En tant que citoyenne d'un pays qui finance ouvertement un génocide, et issue d'une famille qui a vécu l'apartheid en Afrique du Sud, cette reconnaissance était l'occasion de rejeter les justifications des atteintes généralisées aux journalistes et d'une guerre continue contre les enfants."

Cette décision a provoqué une onde de choc dans la rédaction. Plusieurs démissions ont suivi, dont celle de la responsable de la rubrique Opinion, Mariel Garza. Selon l'Associated Press, la rédaction prévoyait initialement de soutenir Harris.

Patrick Soon-Shiong, le propriétaire du journal, a tenté de désamorcer la crise en rejetant la responsabilité sur la rédaction : "Il leur a été donné l'opportunité de préparer une analyse factuelle des politiques positives et négatives de chaque candidat [...] Au lieu d'adopter cette approche, la rédaction a choisi de garder le silence et j'ai accepté leur décision."

Le syndicat des journalistes a vivement réagi : "Nous sommes préoccupés par la décision du propriétaire de bloquer le soutien prévu pour la course présidentielle, et encore plus inquiets qu'il rejette injustement la faute sur les membres du comité éditorial."

Ce revirement intervient après que le Washington Post, propriété de Jeff Bezos, a également renoncé à son traditionnel soutien présidentiel, malgré un éditorial déjà préparé en faveur d'Harris.