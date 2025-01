Le Service pénitentiaire israélien (IPS)a transmis un message aux terroristes libérés jeudi dans le cadre de l'accord avec le Hamas. Les prisonniers ont reçu des bracelets sur lesquels était inscrit en hébreu et en arabe : "Le peuple éternel n'oublie pas, je poursuivrai mes ennemis et les rattraperai", accompagnés du symbole de l'IPS et du drapeau israélien.

110 terroristes ont été libérés jeudi des prisons israéliennes dans le cadre de l'accord sur les otages, en échange de l'observatrice de Tsahal Agam Berger, et des otages Gadi Moses et Arbel Yehud. Parmi les terroristes libérés : 33 ayant du sang sur les mains condamnés à perpétuité, 47 terroristes condamnés à de longues peines, et 30 mineurs et femmes terroristes. Pour les cinq citoyens thaïlandais, Israël n'a pas libéré de terroristes.

According to the Israeli copyright law 27A

L'un des noms les plus notables parmi les terroristes est Zakaria Zubeidi, commandant des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa du Fatah à Jénine, qui retournera dans sa ville. Il est responsable de dizaines d'attentats pendant la seconde Intifada. Zubeidi est connu comme l'un des prisonniers qui se sont évadés de la prison de Gilboa, et est considéré comme étant derrière l'attentat à la branche du Likoud à Beit Shean en 2002, où six civils ont été assassinés.

La libération des terroristes a été retardée de quelques heures, sur ordre de l'échelon politique, après que les images du transfert des otages à la Croix-Rouge ont montré le chaos engendré par le rassemblement de dizaines de terroristes et de foules de Gazaouis autour des voitures d'où sont sortis Arbel Yehud, Gadi Moses et les cinq Thaïlandais.