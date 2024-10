Le ministère israélien de la Défense accélère le développement de technologies anti-drones

Le ministère israélien de la Défense, sous la direction du ministre Yoav Gallant, a organisé un essai opérationnel inédit visant à développer rapidement des technologies avancées pour contrer la menace croissante des drones. Huit entreprises israéliennes, allant des grands groupes industriels aux start-ups, ont participé à cet événement en présentant diverses solutions d'interception.

L'essai s'est déroulé dans un champ de tir du sud d'Israël, où les entreprises ont déployé des prototypes de systèmes d'interception capables de neutraliser des drones à différentes altitudes et distances. Les solutions les plus prometteuses passeront à l'étape suivante de développement accéléré et d'évaluation opérationnelle.

Le ministre Gallant a souligné que la menace des drones est multidimensionnelle, provenant principalement d'Iran qui fournit cette technologie au Liban, au Yémen et à l'Irak. Face à ce défi, il a appelé à un effort national coordonné pour produire des solutions opérationnelles dans un délai court.

Le ministère de la Défense a investi des centaines de millions de shekels dans le développement, l'achat massif et le déploiement de capacités anti-drones. L'objectif est de compléter le développement et le déploiement de nouveaux systèmes d'interception dans les plus brefs délais, qui, combinés aux couches de défense existantes, au système laser et à d'autres moyens en cours de développement, fourniront une solution plus complète. Parmi les entreprises participantes figuraient Elbit Systems, Rafael, Israel Aerospace Industries, ainsi que plusieurs start-ups spécialisées dans la technologie anti-drones.