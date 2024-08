Le ministre israélien des Affaires étrangères reçoit ses homologues Stéphane Séjourné et David Lammy

Le ministre israélien des Affaires étrangères israélien Israel Katz a rencontré aujourd'hui (vendredi 16 août) le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné et le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères David Lammy, venus en Israël pour prévenir une escalade régionale et promouvoir un accord sur les otages.

Shlomi Amsalem GPO

Le ministre Katz a expliqué aux ministres français et britannique qu'Israël attend de la France et du Royaume-Uni qu'ils déclarent publiquement à l'Iran qu'il lui est interdit d'attaquer Israël et que si l'Iran attaque, la coalition menée par les États-Unis rejoindra Israël non seulement pour la défense mais aussi pour l'attaque de cibles significatives en Iran.

L'Iran doit comprendre que s'il ne cesse pas son agression directe et par l'intermédiaire de ses mandataires contre Israël, il paiera un lourd tribut dans les domaines stratégiques et économiques - et que c'est la seule chance d'éviter une guerre totale, selon un communiqué de son bureau. Le ministre Katz a précisé qu'Israël ne pourra pas s'empêcher de réagir avec force à toute attaque contre lui.

"J'ai dit aux ministres des Affaires étrangères de France et du Royaume-Uni : si l'Iran attaque, Israël s'attend à ce que la coalition internationale dirigée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France rejoigne Israël non seulement pour la défense mais aussi pour l'attaque de cibles significatives en Iran"