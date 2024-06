Le nombre de femmes et d’enfants tués à Gaza, "nettement inférieur" aux chiffres du Hamas, selon l’Associated Press

Une étude publiée vendredi par l'Associated Press (AP) a révélé que moins de femmes et d'enfants ont été tués à Gaza au fur et à mesure que la guerre entre Israël et le Hamas progressait, grâce à des changements dans les tactiques israéliennes. Selon cette étude, les femmes et les enfants représentaient 64 % des morts au début de la guerre déclenchée par les massacres du 7 octobre alors que ce chiffre est tombé à 34 % en avril. Le nombre total de morts a également diminué. En outre, moins de bâtiments ont été endommagés au cours des derniers mois.

Le ministère de la Santé du Hamas à Gaza continue toutefois d’affirmer que 72 à 75 % des victimes sont des femmes et des enfants. L’enquête de l’AP indique cependant que les "données sous-jacentes montrent clairement que le pourcentage est bien inférieur" à ce qu'affirme le Hamas. Ce rapport est le dernier exemple en date de remise en question du nombre de victimes à Gaza.

Le mois dernier, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a revu à la baisse de près de la moitié ses chiffres concernant le nombre de femmes et d'enfants tués à Gaza depuis le début de la guerre. Le 6 mai, le rapport quotidien de l'OCHA sur les victimes à Gaza indiquait que 9 500 femmes et 14 500 enfants avaient été tués à Gaza depuis le 7 octobre 2023. Deux jours plus tard, le rapport quotidien de l'OCHA réduisait le nombre de femmes à 4 959 et le nombre d'enfants à 7 797.

Le ministère de la Santé du Hamas a été critiqué pour les incohérences et les failles dans les chiffres rapportés. Le nombre de femmes et d’enfants tués est systématiquement considérablement surestimé, aucune distinction n’est faite entre terroristes et civils, de nombreuses victimes sont comptabilisées deux fois. Par ailleurs, les sources sur lesquelles s’appuie le Hamas telles que les "rapports des médias" sont peu fiables.