Le nouveau président iranien affirme au leader du Hamas que "Téhéran n'abandonnera pas le peuple palestinien"

Le Hamas a déclaré dans un communiqué que le leader Ismaïl Haniyeh a appelé le nouveau président iranien Massoud Pezeshkian et que les deux hommes "ont discuté des développements politiques et sur le terrain liés à la guerre d'extermination menée par l'occupation contre la bande de Gaza et des développements globaux liés à la question palestinienne".

Le président iranien Massoud Pezeshkian a "condamné dans les termes les plus forts l'attaque brutale lancée par l'occupation sur la population déplacée dans la zone d'Al-Mawasi" (dans la frappe israélienne qui visait à éliminer Mohammed Deif), et a affirmé que ce crime horrible indique "le désir de l'entité de poursuivre le génocide et de briser la volonté de résistance, et qu'elle échouera à le faire".

Il a souligné que la République islamique ne laissera pas le peuple palestinien seul dans ces circonstances difficiles, insistant sur le fait que son gouvernement mettra la question palestinienne au sommet de ses priorités car c'est la question centrale du monde islamique.