Le nouvel envoyé de Trump propose une intervention militaire US pour libérer les otages de Gaza

Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a nommé mercredi Adam Boehler comme envoyé spécial pour les affaires d'otages. Boehler, 45 ans, avait précédemment négocié les Accords d'Abraham entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc et Soudan. "Il a négocié avec certaines des personnes les plus coriaces au monde, y compris les Talibans, mais Adam sait que PERSONNE n'est plus coriace que les États-Unis d'Amérique, du moins quand Trump est son leader", a déclaré Trump dans un communiqué.

Dans une tribune publiée sur le site d'information The Hill, Boehler a appelé à une position américaine plus ferme dans les efforts de libération des otages américains, préconisant notamment un raid militaire des forces spéciales américaines à Gaza. "L'administration Biden est revenue à une philosophie qui considère l'opération militaire comme un dernier recours. Cette approche donne l'avantage aux preneurs d'otages, qui se sentent enhardis à capturer des Américains sans craindre d'en payer le prix de leur vie", a-t-il écrit.

Boehler, qui est juif et fut le colocataire universitaire de Jared Kushner, le gendre de Trump, a fondé Rubicon Founders, une société d'investissement dans les soins de santé. Il a précédemment dirigé la U.S. International Development Finance Corporation sous Trump et a été nommé au Conseil du Mémorial de l'Holocauste des États-Unis.

Son passé inclut également un rôle controversé dans la gestion de la pandémie de Covid-19, où il dirigeait une task force pour rationaliser les tests au niveau fédéral. Son équipe avait reçu 100 millions de dollars pour élaborer une stratégie nationale, mais l'effort n'avait pas abouti, en partie en raison d'allégations politiques selon lesquelles la pandémie affecterait principalement les États "bleus" démocrates.

"Sous la direction de Donald Trump, il y aura enfin des actions et des conséquences. Nous les ramènerons à la maison", a déclaré Boehler sur X, faisant référence aux 101 otages, vivants et morts, toujours détenus à Gaza, dont des citoyens américains.