Le NYT révèle pourquoi l'opération des bipeurs contre le Hezbollah a été déclenchée

Le New York Times a révélé dimanche les détails d'une vaste opération d'infiltration menée par Israël contre le Hezbollah, culminant avec l'explosion de milliers de pagers piégés en septembre 2024. Selon une vingtaine de responsables israéliens, américains et européens s'exprimant sous couvert d'anonymat, l'opération a été précipitée lorsqu'Israël a découvert que certains appareils étaient envoyés en Iran pour inspection. Les services de renseignement israéliens avaient vendu secrètement ces dispositifs au groupe terroriste via des sociétés écrans établies à Budapest et Sofia. "Utiliser ou perdre" l'opération, telle était la question débattue lors d'une réunion d'urgence le 16 septembre avec le Premier ministre Netanyahou et les chefs de la sécurité, selon quatre responsables israéliens cités par le journal.

L'explosion simultanée des pagers le 17 septembre a fait des dizaines de morts et des milliers de blessés dans les rangs du Hezbollah. Cette action a marqué le début d'une escalade qui a conduit à l'invasion du Liban par Israël dix jours plus tard, culminant avec l'élimination de la plupart des dirigeants du groupe, dont son chef historique Hassan Nasrallah.

Le rapport révèle également que Netanyahou a donné son feu vert à l'élimination de Nasrallah juste avant son discours à l'ONU le 27 septembre, sans en informer la Maison Blanche. Cette décision a été prise après que les services de renseignement ont appris que le chef du Hezbollah prévoyait de déménager dans un bunker plus difficile à atteindre.

"Nasrallah, dans ses derniers jours, semblait sceptique qu'Israël tenterait de l'assassiner, maintenant que le pays n'était pas intéressé par une guerre totale", rapporte le NYT, citant des sources du renseignement. Le chef du Hezbollah est mort par suffocation dans son bunker, aux côtés d'un général iranien basé au Liban.