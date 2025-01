Le père d'un otage rencontre le procureur de la CPI pour faire pression sur Netanyahou

Le père de l'otage Nimrod Cohen doit rencontrer aujourd'hui (mardi) le procureur en chef de la Cour pénale internationale de La Haye, Karim Khan, pour le convaincre d'utiliser les mandats d'arrêt afin de faire avancer l'accord sur les otages, selon la radio publique israélienne Kan. Lors de cette rencontre, le père cherchera à persuader le procureur d'agir auprès du gouvernement israélien pour mettre fin à la guerre et surtout concrétiser la phase 2 de l'accord, durant laquelle son fils Nimrod, dont la famille a reçu un signe de vie il y a quelques mois, devrait être libéré. Cette entrevue en face-à-face fait suite à une précédente réunion le mois dernier avec l'équipe de Khan.

Dans son appel à Karim Khan, le père compte demander l'utilisation des mandats d'arrêt émis contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou en novembre comme moyen de pression sur le gouvernement. La réunion abordera également la législation juridique et la décision de ne pas établir une commission d'enquête parlementaire sur les événements du 7 octobre.

"Netanyahou commet des crimes de guerre contre des soldats israéliens en prolongeant une guerre sans sens depuis plus d'un an. Si le soutien aux mandats d'arrêt le pousse à abandonner ses intérêts personnels et à aller vers un accord jusqu'au dernier otage - je le ferai", a déclaré la semaine dernière Yehouda devant la commission de la Constitution de la Knesset.

De son côté, Netanyahou a présenté aux ministres un texte incluant l'engagement de reprendre les combats jusqu'à la destruction du Hamas si aucun accord n'est trouvé avec l'organisation terroriste sur la poursuite des phases 2 et 3 du cadre de libération des otages.