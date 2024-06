Le père de l’otage libéré Almog Meir, est décédé quelques heures avant de revoir son fils

Yossi Meir, 59 ans, le père d'Almog Meir Jan, otage libéré hier des mains du Hamas, est décédé quelques heures avant de pouvoir revoir son fils. "Il est mort d'un arrêt cardiaque. Il n'a pas appris que son fils avait été libéré de captivité", a déclaré à Kan sa sœur Dina, venue dans son appartement de Kfar Saba. Vers midi, une équipe venue lui annoncer la bonne nouvelle, a trouvé Yossi Meir inconscient à son domicile. Les secours appelés sur les lieux ont constaté le décès.

"Yossi, mon frère, le père d'Almog, est resté pendant huit mois collé à la télévision, accroché à chaque information. Il aimait tellement Almog, il tenait tellement à lui, il voulait savoir ce qui lui arrivait, ce qu’il traversait. Chaque accord qui capotait lui brisait le cœur", a ajouté sa sœur.

Une de ses connaissances du Moshav Neve Yamin a déclaré : "Je savais qu'il était malade depuis longtemps et j'ai vu qu'il avait vraiment perdu du poids. Je lui ai posé des questions sur Almog et il m'a dit qu'il lui manquait beaucoup, qu'il s'inquiétait pour lui et qu'il attendait qu'il revienne. Au lieu que les gens soient heureux, il y a ici une grande tristesse".