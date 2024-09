Otages: "Je suis horrifié jusqu'au fond de mon âme, mais le Hamas ne veut pas d'accord", affirme Netanyahou

Après la découverte de six corps d'otages à Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a publié une déclaration enregistrée : "Nous vivons une journée difficile. Le cœur du peuple est déchiré. Avec tous les citoyens d'Israël, j'ai été profondément bouleversé par le meurtre terrible et froid de six de nos otages: Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hirsch Goldberg-Polin, Alexander Lubnov, Almog Surusi et Rav-Samal Rishon Uri Dinin, mémoire bénie. Que Dieu venge leur sang. Avec tout le peuple, ma femme et moi sommes en deuil du grand deuil des familles".

"Je dis aux terroristes du Hamas qui ont assassiné les otages et je dis à leurs dirigeants - votre sang est sur vos têtes. Nous ne nous reposerons pas et nous ne nous tairons pas. Nous allons vous poursuivre, nous allons vous rattraper et nous allons vous tenir pour responsables (...) Nous avons vu l'inhumanité incroyable des assassins du Hamas en octobre, et nous l'avons vue à nouveau dans les tunnels sous Rafah.

"Citoyens d'Israël, nos efforts pour libérer nos otages se poursuivent tout le temps. Depuis décembre, le Hamas refuse d'engager des négociations réelles. Il y a trois mois, le 27 mai, Israël a accepté un accord de libération d'otages, avec le plein soutien des États-Unis. Le Hamas a refusé. Même après que les États-Unis ont mis à jour le plan de l'accord le 16 août - nous avons accepté, et le Hamas a de nouveau refusé. Ces jours-ci, alors qu'Israël mène des négociations intenses avec les médiateurs dans un effort suprême pour conclure un accord, le Hamas continue de refuser catégoriquement toute proposition. Pire encore, il a à ce même moment tué six de nos otages. Celui qui tue des otages - ne veut pas d'accord."