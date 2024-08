Le président français Emmanuel Macron rappelle le sort des otages israéliens, en ces 300 jours de guerre

"Nous pensons avec émotion aux otages retenus depuis 300 jours par le Hamas. La France continue d’œuvrer pour que tous soient libérés", a tweeté ce jeudi matin le président français.

Parmi les 115 otages, morts et vivants, aux mains du Hamas, Ohad Yahalomi et Ofer Kalderon, deux pères de famille, sont les deux Français toujours retenus à Gaza. Ohad Yahalomi, 49 ans, a été enlevé le 7 octobre dans le kibboutz de Nir Oz. Son fils, Eitan, 12 ans, avait été libéré après 52 jours de captivité .

Ofer Kalderon, 53 ans, du kibboutz de Nir Oz, avait lui aussi été enlevé avec deux de ses enfants, Erez et Sahar, âgés de 12 et 16 ans, libérés fin novembre lors de la première trêve.

Hadas Jaoui-Kalderon, ex femme d'Ofer et mère de Orez et Sahar, avait témoigné sur notre antenne après la libération de ses enfants. Elle attend toujours que leur père sorte de l'enfer.