"Il est impossible de retarder davantage le cessez-le-feu à Gaza", affirme Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron a tenu cette nuit (de mardi à mercredi) une conversation conjointe avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani du Qatar, et Hamad ben Issa Al Khalifa, roi de Bahreïn.

Macron a condamné toutes les attaques israéliennes des derniers jours, qui ont touché des écoles de l'ONU ainsi que le camp de déplacés d'Al-Maghazi dans la bande de Gaza, causant un très grand nombre de victimes civiles, selon un communiqué de l'Elysée. Il a également exigé que le Hamas "libère immédiatement" les otages qu'il détient.

"Le cessez-le-feu ne peut plus être retardé", a réitéré Emmanuel Macron. "Il est indispensable de mettre fin aux souffrances des populations de Gaza et de permettre l'acheminement massif et sans entrave, par tous les canaux possibles, de l'aide humanitaire qui fait cruellement défaut aux populations".

Le communiqué précise également que "Le président Macron réaffirme l'opposition de la France à toute nouvelle mesure de colonisation entreprise par Israël, qui compromet les chances de paix". Il s'est ainsi "félicité de l'adoption de nouvelles sanctions européennes contre les entités et individus impliqués dans la poursuite de ces actions illégales au regard du droit international".