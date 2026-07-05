Le prix de l'autonomie : Israël prépare un vaste plan de renforcement militaire de 130 milliards de shekels

L’armée israélienne et le ministère de la Défense finalisent un ambitieux programme de modernisation des capacités militaires, évalué à 130 milliards de shekels, selon des informations publiées par Walla. Ce plan pluriannuel prévoit des investissements massifs dans les équipements, les infrastructures industrielles et la production d’armements, afin de renforcer les capacités de Tsahal au cours de la prochaine décennie.

Le programme comprend notamment l'acquisition de nouveaux avions de combat, d'avions ravitailleurs, d'hélicoptères d'attaque, de navires de guerre et de véhicules blindés. Il prévoit également la construction d'usines de fabrication de munitions et de systèmes d'armes avancés, ainsi que le développement d'un programme spatial destiné à renforcer les capacités stratégiques d'Israël.

Ce plan s'inscrit dans le cadre de l'augmentation de 350 milliards de shekels du budget de la défense approuvée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou en décembre 2025. L'objectif affiché est de réduire la dépendance du pays aux fournisseurs étrangers, alors que les autorités israéliennes ont été confrontées à des restrictions d'approvisionnement dans plusieurs domaines depuis le début de la guerre.

Les besoins de Tsahal ont considérablement augmenté avec la poursuite des opérations sur plusieurs fronts, notamment dans la bande de Gaza, au Liban et en Syrie. Cette situation a conduit à la mobilisation de plus de 100 000 réservistes et, selon des responsables militaires, à un déficit budgétaire estimé à 40 milliards de shekels.

Un compromis a finalement été trouvé. Le déficit devrait être comblé en deux étapes, avec un premier financement immédiat de 15 milliards de shekels, puis 25 milliards supplémentaires sous réserve des résultats budgétaires de fin d'année.

Dans ce contexte, Benjamin Netanyahou a donné son accord pour lancer dès 2026 les premiers contrats liés au programme de 130 milliards de shekels. Les investissements doivent permettre de reconstituer les stocks de munitions, d'accroître les capacités de production de l'industrie de défense israélienne et de restaurer le niveau de préparation des forces terrestres.

Le ministère de la Défense doit présenter la semaine prochaine au gouvernement le plan détaillé de mise en œuvre, avant son examen par le comité ministériel compétent. Selon Walla, le projet a déjà reçu l'aval du ministre de la Défense Israel Katz et a été élaboré sous la supervision du directeur général du ministère, le général de réserve Amir Baram.