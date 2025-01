Le procureur de la CPI justifie une nouvelle fois les actions entreprises contre Israël

Le procureur principal de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a une nouvelle fois justifié vendredi les actions entreprises contre Israël, notamment l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Selon Khan, ces actions répondent aux conditions fixées par le droit international.

"Nous sommes une cour consacrée aux temps de troubles. Quelqu'un peut-il vraiment prétendre qu'il n'y a pas de recours possible pour les otages israéliens lorsqu'ils sont détenus en Palestine ? Ou quelqu'un peut-il sérieusement affirmer qu'un bébé à Gaza ou les hôpitaux de Gaza ne méritent pas de protection selon les Conventions de Genève ? Nous ne sommes pas au Far West. Nous vivons dans un monde dans lequel nous sommes au moins régis par la primauté du droit", a-t-il déclaré.

AP Photo/Peter Dejong

"Les preuves existent concernant l'émission des mandats. Il existe des obligations en droit international, et ensuite les États doivent décider de faire appliquer la loi ou de présenter les arguments qu'ils souhaitent", a-t-il poursuivi. "Nous avons ici des juges capables de trancher sur ces arguments, et en tant qu'avocat, mon meilleur conseil est : si vous avez un argument, plaidez devant la Cour. Israël a toujours déposé des demandes devant la Cour pénale internationale. Chaque État peut présenter des demandes, et c'est ce qu'ils font. Avançons à la lumière de l'état de droit et acceptons le résultat", a-t-il ajouté.

Concernant la question syrienne, le juriste britannique a déclaré : "Nous n'avons pas la compétence pour ce qu'il se passe actuellement en Syrie. Nous sommes parfaitement conscients des accusations graves sur une période significative en Syrie, mais il était important, je pense, d'aller parler au gouvernement de transition pour souligner le fait que des possibilités existent pour construire des partenariats, essayer d'améliorer le degré de responsabilité, discuter de ces possibilités".

Khan a ajouté : "Je pense que l'équipe reviendra bientôt à Damas. Le peuple syrien a énormément souffert. Nous sommes prêts à aider. Nous sommes prêts à jouer notre rôle si nous avons la compétence. Si nous ne l'avons pas, nous ne pourrons pas".