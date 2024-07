Projet "Remember" : Une IA et des ex-otages retracent de manière ultra réaliste la journée du 7 octobre en vidéo

Neuf mois après les attaques du 7 octobre 2023, le projet "Remember" lance son "quatrième épisode" avec les témoignages des otages libérés du Hamas. Cette création unique allie la voix réelle des survivants à la puissance de l'intelligence artificielle pour offrir un aperçu plus que réel des moments de la prise d'otage.

Au cœur de ce projet, une technologie de pointe transforme les récits des victimes en récits visuels percutants. Le processus débute par la collecte minutieuse des témoignages, suivie d'une transformation en scripts et storyboards détaillés. L'IA entre alors en jeu, donnant vie aux souvenirs à travers la synthèse vocale et la génération d'images. Un travail méticuleux de montage et de post-production affine ensuite ces séquences, sous l'œil attentif des survivants qui valident chaque vidéo avant sa diffusion.

La quatrième partie du projet, tout juste dévoilée, met en lumière l'histoire bouleversante de Danielle Aloni et de sa fille Emilia. "La fumée dans l'abri nous faisait suffoquer," raconte Danielle. "Nous sommes alors sorties de l'abri, j'ai préféré risquer une mort rapide plutôt que de brûler vive." Son récit nous plonge ensuite dans l'horreur des tunnels de Gaza : "Une prison d'obscurité totale, humide et sans air."

L'impact de "Remember" est considérable, avec 50 millions de vues pour les trois premières vidéos qui mettaient en scène les témoignages d'Eitan Yahalomi, 12 ans, d'Ella Elikim, 8 ans, et d'Alma Abraham, 85 ans.

La force du projet réside dans sa capacité à visualiser l'inimaginable : le voyage forcé vers Gaza, la vie dans les tunnels, autant de scènes reconstituées avec une précision troublante grâce à l'IA, tout en restant fidèles aux récits des survivants.

La vidéo présente l'histoire d'Eitan Yahalom (images difficiles à regarder)

Danielle sait que ce quatrième volet arrive à in moment crucial des négociations pour faire sortir les 120 otages, morts et vivants, qui restent aux mains du Hamas : "Tous les acteurs impliqués dans les négociations s'accordent sur un point crucial : nous sommes à un tournant décisif. Ayant vécu l'enfer des tunnels du Hamas, je mesure le poids de chaque jour qui passe pour les otages. Le temps leur est compté. C'est pourquoi nous devons mobiliser toutes nos forces pour exercer une pression maximale à l'échelle mondiale et empêcher l'effondrement des pourparlers. Je vous exhorte tous à relayer mon témoignage. Utilisons tous les moyens à notre disposition pour faire comprendre au monde entier l'urgence de conclure un accord. Chaque voix compte, chaque action peut faire la différence pour nos otages qui attendent désespérément leur libération."