Le projet "final" de cessez-le-feu à Gaza et de libération des otages envoyé à Israël et au Hamas pour approbation

Une version finale du projet d'accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers a été envoyée au Hamas et à Israël pour approbation, a rapporté lundi l'agence de presse Reuters, citant une source proche des négociations. Cette avancée fait suite aux discussions nocturnes entre le chef du Mossad, Dedi Barnea, le Premier ministre du Qatar et l'envoyé de Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff.

Bien qu'une source politique ait démenti qu'Israël a reçu une version finale, la chaîne israélienne Kan a appris de sources israéliennes et étrangères que les deux parties ont effectivement reçu des projets d'accord. Selon ces sources, le projet final d'accord a été remis aux deux parties hier soir après une série intensive de pourparlers au Qatar. Tout le monde attend maintenant la réponse du Hamas.

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a vivement critiqué l'accord en cours d'élaboration, le qualifiant de "catastrophe pour la sécurité nationale d'Israël". Son parti refuse de soutenir un "accord de capitulation" qui inclurait la libération de terroristes et l'arrêt de la guerre.

Selon le journal pro-qatari Al-Quds Al-Arabi, la délégation israélienne a présenté son plan pour une présence militaire pendant la trêve et après. Israël demande une zone tampon d'environ 1,5 kilomètre le long des frontières de Gaza sous contrôle israélien, contre 300 mètres avant la guerre.

Les négociations sont dans une phase critique, et les prochains jours devraient être décisifs. Le chef du parti Israel Beitenu, Avigdor Lieberman, a appelé l'opposition à exiger du Premier ministre la conclusion d'un accord global en une seule fois. Selon Kan, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait pression sur Smotrich pour qu'il soutienne l'accord, soulignant l'importance de ne pas compromettre les relations avec l'administration Trump.

Une délégation israélienne, comprenant le chef du Mossad David Barnea et le chef du Shin Bet Ronen Bar, est arrivée hier au Qatar pour poursuivre les négociations, avec la participation de représentants de la future administration Trump, dont l'envoyé spécial au Moyen-Orient Steve Witkoff.