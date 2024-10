Le propriétaire de la maison où Sinwar a été tué exprime sa "fierté"

Ayman Abu Taha, propriétaire de l'appartement où le leader du Hamas Yahya Sinwar a trouvé la mort, a partagé son expérience et ses sentiments dans une interview accordée à la BBC. Abu Taha a quitté sa maison de Rafah pour Khan Younis le 6 mai dernier, ignorant depuis l'état de son domicile. "J'ai vécu dans cette maison pendant 15 ans avec ma famille. Nous n'avons jamais eu à la quitter, même pendant les guerres précédentes. Rien ne m'a forcé à quitter la maison sauf l'approche des bombardements israéliens et les ordres d'évacuation et de déplacement émis à tous mes voisins à Rafah", a-t-il expliqué.

Abu Taha a raconté comment sa fille lui a d'abord montré des photos circulant sur les réseaux sociaux, prétendument capturant les derniers moments de Sinwar dans leur maison. Initialement sceptique, il n'y a cru que lorsque son frère a confirmé qu'il s'agissait bien de leur domicile. "J'ai été pris au dépourvu quand je l'ai vu. Je n'en croyais pas mes yeux. Mais mon frère a appelé et confirmé que c'était notre maison, et c'est à ce moment-là que la réalité m'a frappé. J'ai reçu la nouvelle avec incrédulité. C'est encore difficile à comprendre", a-t-il confié.

Sur Instagram, sous le compte "gaza_sweet", Abu Taha a exprimé la fierté de sa famille face à ce qu'ils considèrent comme l'"honneur" de voir Sinwar mourir dans leur maison. Il a partagé des images avant et après la guerre, mettant en évidence le canapé où Sinwar était assis lorsqu'un drone l'a capturé juste avant sa mort.

"Le canapé et la chaise les plus purs et les plus respectés au monde sont dans notre maison. Qu'Allah ait pitié de toi et t'accorde le paradis, Abu Ibrahim (Sinwar)", a écrit Abu Taha.

Dans un autre post, il a noté : "Notre maison a été élevée en honneur et en fierté avec Abu Ibrahim. Nous remercions Allah pour cet honneur accordé." Son cousin, Muhammad Sami Abu Taha, a ajouté : "Il a péri là en tant que combattant jusqu'à son dernier souffle. Nous sommes immensément fiers de lui et de tous ceux qui ont emprunté cette voie de la rédemption."