Le Quai d’Orsay invite les Français à ne pas se rendre en Israël sauf "raisons impératives"

Le ministère français des Affaires étrangères a réitéré ce jeudi 1er août son avertissement de voyage aux ressortissants français qui souhaiteraient se rendre en Israël. Alors que la France et de nombreux pays d'Europe craignent que le Proche-Orient ne s'embrase après la mort du numéro 2 du Hezbollah Shukr, et du numéro 1 politique du Hamas, Hanyeh, l’ambassade de France en Israël déconseille toute entrée dans l’État hébreu sauf "raisons impératives".

Après la mort de Haniyeh à Téhéran, l'Iran a promis des représailles "sévères". L'armée israélienne a annoncé le renforcement de ses systèmes de défense, tout en maintenant inchangées les directives du Commandement du front intérieur pour la population civile. Les commandants militaires iraniens étudieraient la possibilité d'une attaque combinée de missiles et de drones contre des sites militaires près de Tel-Aviv ou Haïfa. Mais Tsahal n'exclut pas que le Hezbollah et l'Iran puissent retarder leur riposte pour maximiser leur préparation opérationnelle et accroître la tension psychologique en Israël