Le réseau de tunnels du Hamas à Rafah : une surface plus grande que la ville elle-même (vidéo)

La ville de Rafah à Gaza est considérée comme celle où se trouvent le plus de tunnels. Selon les responsables militaires israéliens, leur surface est plus importante que la ville elle-même. Répartis sur trois niveaux différents connectés au réseau électrique, reliés entre eux, ils permettent de transformer Rafah en champ de bataille. C'est là, 20 mètres sous terre, qu'ont été retrouvés les corps de d'Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat et Almog Sarusi. Un reportage de Yinon Ittach, pour i24NEWS.