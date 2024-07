Le réseau israéliens d'informateurs à Gaza ébranle le Hamas

Les services secrets israéliens auraient développé un vaste réseau d'informateurs à Gaza, selon un rapport détaillé du journal arabe "Al-Sharq Al-Awsat". Cette infiltration, fruit d'années d'efforts, soulève de sérieuses inquiétudes au sein du Hamas, inquiétudes accrues depuis la tentative d'élimination du numéro 2 de l'organisation Mohammed Deif.

"Israël s'appuie sur des informateurs sur le terrain depuis des décennies," révèle une source citée dans l'article. "Des centaines de personnes liées aux services de sécurité israéliens ont été arrêtées au fil du temps."

Depuis samedi dernier, le Hamas s'est lancé dans une "enquête approfondie" au sein de son appareil de renseignement pour découvrir qui aurait pu fournir des informations cruciales sur la localisation de Mohammed Deif, longtemps considéré comme intouchable. Les méthodes d'espionnage israéliennes s'avèrent aussi ingénieuses que variées, révèle l'article. Une recrue israélienne aurait par exemple reçu des chaussures de sport équipées de puces d'espionnage. "Ces chaussures lui permettaient de scanner les tunnels qu'il empruntait dans différentes zones du nord de la bande de Gaza," précise l'article.

Plus alarmant encore, la collaboration ne se limiterait pas aux échelons inférieurs. "Des dirigeants de second et troisième rang, ont collaboré avec Israël," indique une source. "Ils ont fourni des informations sur l'emplacement des dirigeants, les sites de production d'armes et de missiles, et même sur les tunnels." En 2015, une jeune fille aurait été arrêtée pour son rôle dans une tentative d'assassinat contre Deif. Même si l'opération avait échoué à éliminer sa cible principale, elle a coûté la vie à la femme de Deif et à deux de ses enfants. Face à ces révélations, le Hamas tente de maintenir une façade de confiance. Un porte-parole de l'organisation déclare : "Nous travaillons selon le principe qu'il peut y avoir des failles à tout moment. Nous adoptons des mesures et une approche de sécurité complexe." Il ajoute : "Il n'y a pas un seul endroit, au-dessus ou sous terre, où un leader reste longtemps."