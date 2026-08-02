Le responsable du Conseil de paix dénonce les frappes de Tsahal à Gaza

Le directeur général du Conseil de la paix et haut représentant pour Gaza, Nickolay Mladenov, a estimé dimanche que les récentes frappes de Tsahal dans la bande de Gaza risquaient de compromettre les efforts en cours pour mettre en œuvre le plan de désarmement du Hamas soutenu par l'administration Trump.

Dans un message publié sur le réseau social X, Mladenov a affirmé que « deux jours de frappes à travers Gaza ont tué des civils et détruit des fournitures médicales dont la population dépend ». Selon lui, ces opérations compliquent les démarches entreprises pour désarmer les différentes factions palestiniennes et mettre en place une nouvelle administration civile dans l'enclave.

« Mon équipe travaille sans relâche avec les différentes parties, les médiateurs et les partenaires régionaux afin de réduire les tensions et de créer les conditions nécessaires à la pleine mise en œuvre du plan du président américain », a-t-il déclaré, rappelant qu'Israël comme les organisations palestiniennes sont tenus de respecter les engagements prévus par cet accord. « Instaurer une paix durable est difficile, mais reste possible si chacun assume ses responsabilités », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent alors que Tsahal a annoncé dimanche avoir éliminé, au cours du week-end, deux commandants du Hamas dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a également indiqué avoir tué trois autres terroristes appartenant à différentes organisations armées lors d'opérations menées la semaine dernière.

Vendredi, de hauts responsables de la Maison Blanche et du Conseil de la paix avaient déclaré qu'ils attendaient d'Israël qu'il applique le plan en vingt points auquel il avait initialement donné son accord, tout en affirmant rester convaincus que l'État hébreu respecterait ses engagements.