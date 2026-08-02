Israël exprime ses inquiétudes à Washington concernant le plan de désarmement du Hamas

Israël a fait part aux États-Unis de ses inquiétudes concernant le plan de désarmement du Hamas annoncé par Donald Trump, a indiqué ce dimanche le porte-parole du Premier ministre dans une déclaration à Reuters.

Présenté par le président américain comme un accord conclu sous l'égide du Conseil de la paix, ce plan prévoit le désarmement complet du Hamas et des autres organisations armées de la bande de Gaza. Cette initiative est censée ouvrir la voie à la mise en place d'une nouvelle administration palestinienne chargée de gouverner l'enclave, tout en garantissant qu'elle ne puisse plus servir de base à des attaques contre Israël.

Si Jérusalem n'a pas détaillé la nature de ses réserves, ces préoccupations interviennent alors que les discussions sur les modalités d'application de l'accord se poursuivent.

De son côté, le Hamas continue de poser plusieurs conditions à toute avancée. Interrogé par la chaîne Al-Arabiya, le haut responsable du mouvement Ghazi Hamed a affirmé que l'accord évoquait un « stockage » des armes sous l'autorité d'un comité national palestinien, sans fournir davantage de précisions. Le Hamas exige également l'arrêt des opérations militaires israéliennes et le retrait des forces de Tsahal de la bande de Gaza avant toute remise de ses armes.