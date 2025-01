Le retour des Israéliens évacués du nord du pays débutera le 1er mars

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich et le ministre Ze'ev Elkin ont présenté ce dimanche les modalités du plan de retour et d'indemnisation des habitants du nord d'Israël, évacués de leurs foyers il y a plus d'un an en raison du conflit.

Le retour des habitants est prévu à partir du 1er mars, selon les recommandations des services de sécurité. "Nous avons porté un coup très dur au Hezbollah, neutralisant entre 70 et 80% de ses capacités", a déclaré le ministre Smotrich, qui souligne qu'aucun compromis ne sera fait sur la sécurité des résidents.

Le plan gouvernemental dévoilé précise les montants des allocations accordées aux résidents du Nord d'Israël : jusqu'à 25 400 NIS par adulte et 12 700 NIS par enfant, des sommes nettement supérieures à celles accordées aux habitants du Sud.

Le dispositif comprend deux volets distincts : une "allocation de retour" dégressive dans le temps et une "indemnité de départ" fixe, indépendante de la date de retour.

Pour les familles actuellement hébergées en hôtel, l'allocation de retour peut atteindre 15 360 NIS par adulte et 7 680 NIS par enfant si elles regagnent leur domicile durant la première semaine de mars. Ce montant diminuera ensuite progressivement, avec deux paliers mensuels d'avril à juin, passant de 15 360 NIS à 1 920 NIS.

L'indemnité de départ, fixée à 10 000 NIS par adulte et 5 000 NIS par enfant, sera versée à tous les résidents retournant chez eux, sans condition de date. Cette aide est cumulable avec les éventuelles indemnisations de la taxe foncière pour les dommages matériels liés aux combats.

Ces mesures visent à compenser non seulement les frais de retour mais aussi les dommages causés aux logements par leur abandon prolongé, dans un effort gouvernemental pour revitaliser les communautés du Nord. Des dispositions particulières pour les familles avec enfants scolarisés, leur permettant d'attendre la fin de l'année scolaire pour revenir dans leur localité sans perdre leurs droits aux allocations.

Les localités de Metula, Menara et Avivim font l'objet d'un traitement particulier. Leurs habitants pourront continuer à bénéficier du financement étatique pour leur hébergement provisoire jusqu'à la restauration complète des infrastructures et le rétablissement des services locaux.

Contrairement au plan mis en place pour le Sud, les autorités exigent désormais que les bénéficiaires prouvent leur lien avec la zone évacuée, que ce soit en tant que propriétaires, locataires, ou résidents. "L'État n'a aucun intérêt à accorder une subvention à ceux qui n'ont pas de lien avec la zone évacuée", a précisé le ministre Elkin.

Cette annonce intervient trois semaines avant la fin du cessez-le-feu de 60 jours entre Israël et le Hezbollah, dans un contexte où la présence militaire israélienne pourrait se maintenir sur certaines portions du territoire libanais.