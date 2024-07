Le Royaume-Uni va retarder de plusieurs mois sa décision de cesser l'exportation d'armes vers Israël

Alors que les responsables israéliens craignaient que la décision de la Grande-Bretagbe de cesser l'exportation d'armes vers Israël ne soit prise dès cette semaine, The Times indique que le processus pourrait prendre plus de temps. Downing Street cherche en effet à suspendre uniquement les licences d'exportation pour des systèmes d'armes spécifiques qui pourraient être liés à des crimes de guerre, et cette étude pourrait prendre plusieurs semaines.

AP Photo/Thomas Krych

Lorsqu'il était encore dans l'opposition, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, avait déclaré que le gouvernement devrait suspendre la vente d'armes britanniques s'il existait un risque clair qu'elles puissent être utilisées dans une violation grave du droit humanitaire. Il a annoncé cette semaine avoir "demandé une évaluation de la situation juridique" et espérer pouvoir communiquer toute décision avec "une pleine responsabilité et transparence".