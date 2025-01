Le soldat israélien, Eviatar Ben Yehuda, 31 ans, tué en opération en Judée-Samarie

L'armée israélienne a annoncé lundi la mort du sergent-chef réserviste, Eviatar Ben Yehuda, âgé de 31 ans et originaire de Nitzan, soldat du 8211e bataillon de la brigade Ephraim, tué au cours d'une opération militaire dans le village de Tamoun en Judée-Samarie. Sa mort porte à 841 le nombre de soldats israéliens tués depuis le 7 octobre 2023.

Eviatar Ben Yehuda a été tué par l'explosion d'une bombe au passage de son véhicule militaire. L'incident s'est produit peu après minuit, alors que des soldats du bataillon de réserve 8211 effectuaient une patrouille de routine dans le village palestinien de Tamoun, dans le nord de la Samarie. Au cours du trajet en convoi militaire, le véhicule "David" du commandant du bataillon a heurté un puissant engin explosif, tuant son conducteur et blessant grièvement le commandant assis à côté de lui.

Hazem Bader/AFP

L'armée israélienne enquête sur l'incident. L'équipe examine le mécanisme d'activation de l'engin sur le terrain, afin de déterminer s'il était enterré profondément sur la route et si les terroristes l'ont placé peu de temps avant que les troupes ne traversent la zone.

La menace des engins explosifs improvisés en Judée-Samarie s’est intensifiée au cours des deux dernières années, causant des blessés et des décès, principalement dans le nord de la Samarie. Cette menace est devenue réelle pour la vie des soldats, car les terroristes parviennent à placer des engins explosifs sur les itinéraires de l'armée et à attaquer les forces de Tsahal lors des fouilles, des arrestations et des patrouilles.