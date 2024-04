"Le terroriste voulait m’épouser et m'a apporté une bague", raconte l’ex-otage Noga Weiss, 18 ans

Noga Weiss, 18 ans, kidnappée le 7 octobre en Israël, emmenée à Gaza et détenue pendant 50 jours avant d'être libérée dans le cadre d'un accord fin novembre, a raconté jeudi soir à la chaîne israélienne N12 l'histoire de sa captivité et du terroriste qui voulait qu'elle l'épouse et qu'elle élève ses enfants.

"Leur humeur changeait tout le temps", a-t-elle témoigné à propos des terroristes chargés de garder les otages. "Parfois, ils jouaient aux cartes avec nous et riaient, mais si quelqu'un disait quelque chose de déplacé, l'un d'eux quittait soudain la pièce et revenait avec une arme". Un jour, elle a été transférée dans un nouvel appartement et l'attitude à son égard a changé, a-t-elle poursuivi.

"Soudain, une femme arabe portant un hijab est entrée dans la maison et il m’a fallu un moment avant de réaliser que cette femme était ma mère", a continué Noga Weiss. "Je ne savais pas qu'elle était en vie et elle ne savait pas non plus que j’étais toujours vivante. Cette possibilité ne m'a pas du tout traversé l'esprit, j’étais persuadée d’être désormais seule".

Le terroriste a emmené sa mère auprès d’elle car il voulait obtenir son accord pour épouser Noga. "Il a même apporté une bague et m'a dit : "Tout le monde sera libéré et tu resteras à Gaza, tu m'épouseras et tu me donneras des enfants". "Nous avons alors essayé de faire semblant de rire pour qu'ils ne nous tirent pas une balle dans la tête. Jusqu'à ce que ma mère se mette en colère contre lui, lui crie dessus et lui dise qu'elle désapprouvait".

"Il a apporté une bague que le 14e jour et est resté avec nous jusqu'au 50e, continuant à me dire sans cesse que je resterais avec lui à Gaza, même après la libération de tous les autres otages et que j'élèverais ses enfants."