Les 4 ressortissants étrangers tués dans une attaque du Hezbollah identifiés comme des citoyens thaïlandais

Quatre Thaïlandais ont été tués dans le nord d'Israël par des tirs de roquettes en provenance du Liban jeudi, selon le ministre thaïlandais des Affaires étrangères.

Maris Sangiampongsa, dans un message sur X, s'est dit 'profondément attristé' par les décès survenus près de la ville de Metula, ajoutant qu'un autre citoyen thaïlandais a été blessé. Le chef du conseil régional de Metula avait annoncé jeudi que cinq personnes avaient été tuées dans la frappe de roquettes depuis le Liban, un agriculteur local et quatre travailleurs agricoles étrangers. Les victimes travaillaient dans un champ et n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri lors du tir.

Le Magen David a aussi annoncé un peu plus tard dans la journée le décès d'une femme de 60 ans et de son fils de 30 ans, tous deux résidents de la ville arabe de Shfaram dans le nord d'Israël. Dans cette attaque, un homme de 71 ans a été légèrement blessé et transporté dans un hôpital de Haïfa.

Le Hezbollah a revendiqué la responsabilité de cette violente salve de roquettes.